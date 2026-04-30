Ponte sul Po di Volano concluso il varo dell' impalcato | confermate tutte le limitazioni

È stato completato con successo il varo dell’impalcato metallico del nuovo ponte sul Po di Volano, lungo la strada provinciale 54. Il ponte collega il borgo di Volano al Lido, attraversando il fiume. Tutte le limitazioni di traffico e le restrizioni previste sono state mantenute. La struttura si trova nel tratto che collega le due località, e le autorità hanno confermato che le restrizioni rimangono in vigore.

Si è concluso con successo il varo dell’impalcato metallico per il nuovo ponte sul Po di Volano lungo la Sp54, nel tratto che collega l’abitato del borgo di Volano al Lido. Conclusa la fase di posizionamento della struttura in acciaio, i lavori proseguono senza sosta con la posa delle predalle.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Ponte sul Po di Volano: chiusa la passerella per il nuovo impalcatoA partire da lunedì 20 aprile, il transito pedonale sulla passerella situata nell’area di cantiere per la nuova infrastruttura sul Po di Volano, in... Nuovo ponte, pronto il varo show: “Così solleveremo l’impalcato”. Corsa per l’apertura a giugnoFirenze, 25 febbraio 2026 – Il varo-show, scatterà presto, forse già entro il week end. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ponte di Volano (SP 54): completato con successo il varo dell'impalcato metallico; Conclusi i lavori di ricostruzione, il 'nuovo' ponte è realtà: operazione da 500mila euro; Si ribalta col trattore, gravissimo operaio; Giardini Estensi torna alla Darsena: Ferrara celebra il verde e la biodiversità. Incidente sul ponte di Po: lunghe code e viabilità cittadina in tiltTamponamento tra autovetture, nel pomeriggio verso le 17 sul ponte di Po. L’incidente, che ha coinvolto quattro persone, ha ... cremonaoggi.it Ponte sul Po di Volano, slittano i tempi. Il cantiere finisce a giugnoSi allungano i tempi di conclusione della ricostruzione del ponte sul Po di Volano poiché dalla fine di maggio almeno fino alla metà di giugno. E’ quanto emerso nell’incontro di ieri mattina al tavolo ... ilrestodelcarlino.it Ponte del 2 giugno, l’Austria chiude l’Autostrada del Brennero: ripercussioni e proteste - facebook.com facebook Vigilia del #1Maggio, traffico in aumento per il ponte. Previsti venerdì e domenica i picchi più alti, tra partenze e rientri. Il #meteo regalerà cieli generalmente sereni. Oggi instabilità nel Centro-Sud. Il punto con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Mil x.com