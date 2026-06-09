Dopo uno student party, alcuni partecipanti hanno riferito che il locale era troppo affollato e che i loro figli sono stati fatti uscire nonostante avessero già pagato il biglietto. L'organizzazione ha comunicato di aver venduto più ingressi del previsto, richiedendo ai presenti di lasciare la struttura. La situazione ha generato polemiche tra i partecipanti, che hanno criticato la gestione dell’evento. Non sono stati resi noti dettagli sulle eventuali sanzioni o interventi delle autorità.

Sassuolo (Modena), 9 giugno 2026 – “ Ci dispiace, abbiamo venduto più biglietti del previsto, dovete uscire”. E’ montata la protesta da parte di numerosi genitori di studenti minorenni che, lo scorso sabato, si sarebbero visti costretti a ritirare i propri figli da una discoteca della nostra provincia, in zona Sassuolo, dove li avevano poco prima accompagnati a causa – riferiscono – del ‘sovraffollamento’ del locale. E questo a fronte, però, del biglietto acquistato online e già pagato. Ticket – sottolineano – da 38 euro e fino a 65 nel caso fosse compreso anche il tavolo. La rabbia dei genitori. Quel sabato sera era previsto anche il concerto di un giovane rapper e cantautore italiano particolarmente amato dagli adolescenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Polemica dopo lo student party. “Locale troppo pieno. I nostri figli sono stati mandati via, ma avevano già pagato”

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Destiny SHUTS DOWN Conservative Students on Hypocrisy and Policy Lies

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