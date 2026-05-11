L'8 maggio, i duchi di Cambridge hanno partecipato come ospiti al tradizionale garden party a Buckingham Palace, con lui che è sembrato molto stanco. La settimana precedente aveva preso il via la stagione dei garden party alla corte reale inglese, un evento annuale molto seguito che permette a migliaia di cittadini e associazioni di incontrare i membri della famiglia reale nei giardini del palazzo. Questa tradizione rappresenta un momento di incontro tra la corona e il pubblico.

La settimana scorsa, alla corte reale inglese, è iniziata la stagione dei garden party. Un appuntamento tradizionale e molto atteso perché l’occasione, per migliaia di sudditi e associazioni, di incontrare nei giardini di Buckingham Palace i Windsor. Giovedì è toccato a re Carlo e alla regina Camilla fare i padroni di casa. Il giorno successivo è toccato a William e Kate, futuri sovrani del Regno Unito. William e Kate, padroni di casa al primo garden party dell’anno. Venerdì 8 maggio il principe e la principessa del Galles hanno ospitato un garden party nei giardini di Buckingham Palace. Sono apparsi felici, sorridenti e pieni di entusiasmo. Tra una stretta di mano e l’altra non è mancata, però, una piccola e curiosa confessione: davanti ai sudditi, infatti, Kate ha scherzato sulle bravate di William la sera prima.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - L'8 maggio William e Kate sono stati i padroni di casa del garden party a Buckingham Palace ma lui è apparso molto stanco. E lo era!

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