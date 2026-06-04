Aperitivi menù e dj set | lo Student party lancia Sondrio Estate

Notizia in breve

È iniziato il mese di giugno e con esso il programma di eventi di “Sondrio Estate”. Tra le iniziative, ci sono aperitivi, menù speciali e dj set, organizzati dall’amministrazione comunale del capoluogo. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e coinvolge diverse location, offrendo intrattenimento e momenti di socializzazione. L’evento più commentato è il “Student party”, che ha aperto ufficialmente la serie di appuntamenti estivi.