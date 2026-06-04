Aperitivi menù e dj set | lo Student party lancia Sondrio Estate
È iniziato il mese di giugno e con esso il programma di eventi di “Sondrio Estate”. Tra le iniziative, ci sono aperitivi, menù speciali e dj set, organizzati dall’amministrazione comunale del capoluogo. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e coinvolge diverse location, offrendo intrattenimento e momenti di socializzazione. L’evento più commentato è il “Student party”, che ha aperto ufficialmente la serie di appuntamenti estivi.
E' cominciato il mese di giugno e, con esso, prende anche il via il ricco programma di eventi, organizzati dall'amministrazione comunale del capoluogo e racchiusi nel calendario di “Sondrio Estate”.Data zeroQuesta sera è in programma la “data zero” che, come di consueto è dedicata agli studenti. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Notizie e thread social correlati
Martina Franca: stasera Mood vinil party Dj setStasera a Martina Franca si terrà il Mood Vinil Party, un evento musicale che prevede un dj set.
Leggi anche: Italia '90 party con live e dj set al Lumière
Si parla di: Sondrio Estate 2026; Il Crub Sea Front riapre a Vietri: estate 2026 tra cucina di mare, convivialità e musica.