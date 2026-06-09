poggio a caiano riprese blindate per la serie netflix the diplomat

Prato, 9 giugno 2026 – Curiosità, tanta. Ma anche tante bocche cucite, come da richiesta esplicita della produzione. In un clima del genere non mancano fantasiose voci di popolo sulla presunta presenza di attori hollywoodiani. E’ così che Poggio a Caiano si è svegliata ieri mattina, sotto un sole già estivo ad incorniciare il primo giorno di riprese della quarta stagione di The Diplomat, all’interno della Villa Medicea. Una serie tv che sarà disponibile su Netflix a fine autunno. A Poggio le scene di un G7 tra capi di Stato. A Poggio saranno girate le scene di un ipotetico G7 tra capi di Stato fra le quali, a quanto trapela fra le pochissime indiscrezioni, il gran galà del summit, che sarà ospitato nel salone Leone X, fra gli splendidi affreschi del Pontormo e di Andrea Del Sarto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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