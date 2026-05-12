Firenze e Lucca conquistano Netflix | in arrivo le riprese della serie The Diplomat
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Per giorni, tra Firenze e Lucca, si era parlato sottovoce di una grossa produzione straniera pronta ad approdare in Toscana. Adesso, dopo settimane di riserbo, è arrivata la conferma: la quarta stagione di “The Diplomat”, una delle serie di punta di Netflix, sarà girata anche in Toscana.Le.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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Tutti in coda per Netflix: tante aspiranti comparse. La serie sarà “Diplomat”?Lucca, 15 aprile 2026 – Nuova serie Netflix a Lucca, il cerchio si stringe intorno a ‘The Diplomat’.