Firenze e Lucca conquistano Netflix | in arrivo le riprese della serie The Diplomat

Per giorni, tra Firenze e Lucca, si era parlato sottovoce di una grossa produzione straniera pronta ad approdare in Toscana. Adesso, dopo settimane di riserbo, è arrivata la conferma: la quarta stagione di “The Diplomat”, una delle serie di punta di Netflix, sarà girata anche in Toscana.Le.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Tutti in coda per Netflix: tante aspiranti comparse. La serie sarà “Diplomat”?Lucca, 15 aprile 2026 – Nuova serie Netflix a Lucca, il cerchio si stringe intorno a ‘The Diplomat’.