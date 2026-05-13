Ciak a Lucca ecco la serie Netflix The Diplomat
A Lucca, questa mattina, si è svolta una manifestazione legata al G7, con una serie di eventi in piazza Napoleone. Nel frattempo, si è svolto anche il ciak di una nuova produzione seriale di Netflix intitolata “The Diplomat”. La scena si è girata nel centro storico, attirando l’attenzione di alcuni passanti e di diverse troupe. L’evento ha coinvolto attori, registi e produttori presenti sul posto per le riprese.
Lucca, 13 maggio 2026 – Il “ G7 “ in salsa lucchese sbarca stamani in piazza Napoleone. Tutto è pronto: il maxi striscione da ieri mattina calato sopra la porta di ingresso di Cortile degli Svizzeri, le transenne che mostrano le bandiere delle 7 potenze economiche che si riuniranno in forum (con il curioso sottotitolo “Ministero degli affari municipali per la città di Lucca, Toscana“), Porta San Pietro bardata per le grandi occasioni per accogliere, stamattina, la maxi sfilata delle auto blu. Tutto pare straordinariamente vero, e a molti passanti lo hanno effettivamente creduto. Invece è l’entrata in scena di “The Diplomat“, i ciak della nota serie statunitense che si tratterrà per due giorni in centro per poi trasferirsi a Villa Reale.🔗 Leggi su Lanazione.it
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