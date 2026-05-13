Ciak a Lucca ecco la serie Netflix The Diplomat

A Lucca, questa mattina, si è svolta una manifestazione legata al G7, con una serie di eventi in piazza Napoleone. Nel frattempo, si è svolto anche il ciak di una nuova produzione seriale di Netflix intitolata “The Diplomat”. La scena si è girata nel centro storico, attirando l’attenzione di alcuni passanti e di diverse troupe. L’evento ha coinvolto attori, registi e produttori presenti sul posto per le riprese.

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