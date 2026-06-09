A Poetto, le regole sui rifiuti sono state modificate, eliminando i mastelli dai chioschi. I gestori devono adottare nuovi contenitori realizzati con materiali più duraturi e riciclabili. Questi cambiamenti influiranno sull'aspetto visivo dei chioschi, che non potranno più mostrare i mastelli tradizionali. La normativa mira a migliorare la gestione dei rifiuti e a ridurre l'impatto ambientale delle strutture commerciali lungo la spiaggia.

? Punti chiave? In Breve La Giunta di Cagliari approva il nuovo piano per la gestione dei rifiuti al Poetto: addio ai mastelli in vista dell’estate. La Giunta comunale di Cagliari ha varato ufficialmente la delibera per il progetto pilota area mastelli, una misura d’urgenza che cambierà il volto della gestione dei rifiuti presso i chioschi del lungomare. Questa decisione mira a risolvere le criticità legate al posizionamento dei contenitori della differenziata, che durante le precedenti stagioni balneari hanno compromesso il decoro della spiaggia dei centomila. Il nuovo piano interviene per tutelare l’ecosistema costiero e l’immagine turistica del litorale, cercando un equilibrio tra le necessità dei gestori e la salvaguardia del paesaggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Poetto: nuove regole per i rifiuti, addio ai mastelli sui chioschi

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