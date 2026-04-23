Turchia addio ai social per gli under 15 | le nuove regole per piattaforme e videogiochi

In Turchia, una nuova legge approvata dal parlamento prevede che entro sei mesi, a partire dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, i minori di 15 anni non potranno più accedere ai social media e ai videogiochi online. La normativa introduce restrizioni specifiche per le piattaforme digitali rivolte ai giovanissimi, con l’obiettivo di regolamentare l’accesso a questi servizi per questa fascia di età.

Ad Ankara le regole del gioco digitale cambiano radicalmente. Tra sei mesi, ovvero dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale della recente legge votata dal parlamento, le porte dei canali social saranno sbarrate per chi è al di sotto dei 15 anni. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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