Più uniti più forti | ed è caccia ai moderati

Il centrodestra ha ottenuto successi alle elezioni di secondo turno, evidenziando una maggiore compattezza. In alcune città, i candidati moderati sono stati sconfitti, mentre in altre hanno prevalso alle urne. La strategia di alleanze tra i partiti del centrodestra ha portato a risultati differenziati, con maggiori vittorie nelle aree dove si sono uniti. Non sono state registrate variazioni significative in termini di numeri rispetto ai primi turni. La campagna elettorale si è concentrata sui temi locali e sulla mobilitazione degli elettori.

Il trittico del centrodestra ai ballottaggi ha una sola lettura: dove non vanno separati, dove costruiscono una seria proposta di governo, dove – insomma– si occupano di progetti e non di polemiche né di litigi alla Forum, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia (magari con aiuti moderati e civici) vincono o possono vincere. Questo vale a Macerata, dove Sandro Parcaroli si riconferma in uno dei risultati più importanti in Italia per Matteo Salvini, ma dove il fattore ‘ambientale’ (le Marche laboratorio di Giorgia Meloni e del bis di Francesco Acquaroli) non rende l’accaduto così distonico. L’adagio vale con più sostanza invece in Emilia-Romagna: non a caso, a Cervia, Faenza e Imola il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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