A Procida, un rappresentante ha affermato che lo sport può contribuire a rafforzare le persone e a rendere la società più consapevole. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento che mira a promuovere l’importanza delle attività sportive tra la comunità locale. La manifestazione si è svolta nel contesto di iniziative dedicate alla crescita personale e al coinvolgimento sociale attraverso lo sport.

Napoli, 14 mag. (Adnkronos) - “Sono dell'idea che iniziative come queste possano davvero aiutare a far comprendere quanto lo sport sia fondamentale nella costruzione della persona, rendendola più determinata non solo nell'attività sportiva, ma anche nella vita quotidiana, nel percorso universitario e in quello lavorativo. I ragazzi che iniziano oggi a praticare sport saranno gli adulti del domani e proprio per questo lo sport contribuisce a creare una società migliore e più consapevole”. Lo ha dichiarato Angela Procida, intervenendo al momento di confronto promosso da Decathlon alla Galleria Garibaldi di Napoli sul tema dello sport come strumento di inclusione e partecipazione sociale, organizzato in vista dell'apertura del nuovo store del brand prevista il 15 maggio.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Procida: "Lo sport costruisce persone più forti e una società più consapevole"

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