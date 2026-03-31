È stata rilasciata la sfida FC 26 – Pick RTTF 89+, che permette di ottenere carte dinamiche legate alle performance dei club nelle competizioni europee come la Champions League e l'Europa League. Le carte Road to the Final si aggiornano in base agli avvenimenti delle partite ufficiali, permettendo ai giocatori di sbloccare i top player europei attraverso questa sfida.

Questa SBC è una vera e propria scommessa sul futuro. Le carte Road to the Final, come abbiamo visto, crescono insieme al cammino reale dei club nelle coppe europee (UCL, UEL, UECL e UWCL). Ottenere un Pick garantito 89+ significa puntare direttamente alla fascia alta della promo, escludendo le versioni meno pregiate. Il Premio: Cosa puoi trovare?. 1 di 3 Player Pick: Avrai tre opzioni tra cui scegliere, il che riduce drasticamente il rischio di un “pacchetto sfortunato”.. Valutazione 89+: Sono incluse le versioni migliori della promo, inclusi i potenziali mostri da 96 OVR. Potenziale di crescita: Ogni carta scelta ha la possibilità di ricevere ulteriori upgrade a Ruoli, PlayStyle+ e statistiche se il rispettivo club avanza nei quarti e nelle semifinali. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 – Pick RTTF 89+: caccia ai top player europei! Ecco come sbloccare le carte dinamiche più forti

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