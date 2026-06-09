Nella piazza centrale sono state posizionate piantine, musica e attività culturali per contrastare il degrado. Tuttavia, gruppi di cittadini organizzati hanno protestato contro questa iniziativa, ritenendola insufficiente o inadeguata. La proposta prevede interventi di riqualificazione con elementi verdi e spazi per eventi, ma non tutti condividono l’approccio adottato. La discussione pubblica continua tra sostenitori e oppositori delle misure proposte.

Dopo gli alberelli anti-caldo, arrivano le piantine che, insieme con una lunga e varia sfilza di iniziative, potrebbero cambiare il volto di piazza Verdi, che da qualche giorno è ’abitata’ – seppur inconsapevolmente agli occhi di molti – da una forma di "presidio positivo", basato sulla "cura condivisa" e pure "sull’uso culturale dello spazio pubblico". A breve, infatti, il cuore pulsante della cittadella universitaria, storicamente associata alla ’casa’ dei collettivi e degli antagonisti, potrebbe affacciarsi verso l’inizio di una nuova vita "culturale e condivisa". Un percorso che è partito proprio da queste piante, sparse qua e là nello spazio, e dall’arrivo di un piccolo palco. Tutte piccole componenti di un allestimento che sarà "temporaneo e reversibile", che comprenderà " verde urbano mobile, sedute, tavoli, ombrelloni e un palco per talk e performance". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piazza Verdi ’anti-degrado’: "Piantine, musica e cultura". Ma insorgono i collettivi

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