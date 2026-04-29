Piantine rubate e aiuole sporche in via Manzoni | la risposta dei bambini ai vandali | Cartelli anti degrado

Questa mattina, in via Manzoni, alcuni bambini hanno sistemato cartelli che invitano a rispettare gli spazi pubblici e il verde urbano, in risposta ai furti di piantine e alle aiuole lasciate sporche. L'azione vuole sensibilizzare la comunità sulla cura degli spazi comuni, dopo che alcune piantine recentemente piantate sono state rubate. La presenza dei cartelli si inserisce in un tentativo di coinvolgere i cittadini nel mantenimento del decoro urbano.

L'iniziativa di questa mattina punta a sensibilizzare la cittadinanza sulla cura degli spazi pubblici e del verde urbano, dopo i furti delle piantine recentemente messe a dimora nelle nuove aiuole di via Manzoni. Gli assessori alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, alla Conoscenza Vito.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Atto vandalico sul nuovo lungomare: piantine, appena messe a dimora, sradicate dalle aiuoleIgnoti hanno sradicato nella notte circa trenta giovani piantine appena messe a dimora nelle aiuole del tratto 7 del nuovo lungomare Ignoti hanno... Leggi anche: Fioriere e cartelli rotti. “Il nostro centro storico sotto l’assedio dei vandali” Approfondimenti e contenuti Bari, nella «nuova» via Manzoni già rubate le erbe appena piantate. I bambini: «Rispettate le aiuole»Le aiuole sono già piene di deiezioni canine e qualche piccolo rifiuto. E così i piccoli studenti hanno affisso il cartello con le regole da seguire ... lagazzettadelmezzogiorno.it Piante e aiuole nel mirino dei vandaliGERRE DE’ CAPRIOLI - Spazzatura in strada, ma anche danni alle nuove aiuole di via XXV Aprile, recentemente riqualificata. Proprio nella notte che precede la data in cui si celebra la Liberazione, all ... laprovinciacr.it