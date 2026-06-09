I residenti di Piazza Ariostea hanno depositato un esposto in Procura, chiedendo verifiche sulle autorizzazioni relative ai concerti svolti nella piazza. Nel documento si sottolinea la necessità di controlli sulle pratiche autorizzative e sui permessi rilasciati. La questura ha avviato un’indagine per accertare eventuali irregolarità legate agli eventi musicali. La Procura ha confermato di aver ricevuto l’esposto e di aver avviato le verifiche del caso.

Il ’caso’ concerti di Piazza Ariostea finisce in Procura. A portarlo sono stati ieri mattina gli avvocati Alessandra Palma e Francesco Vinci, nell’interesse di un gruppo di residenti, attraverso un esposto-denuncia con al centro i fatti del 2 giugno in occasione dell’allestimento del Ferrara Summer Festival. Nel documento si evidenzia come i lavori per posizionare le strutture e l’occupazione della piazza e di ulteriori spazi pubblici, sarebbero iniziate il 2 "verosimilmente in assenza delle necessarie autorizzazioni". Alla Procura, spiegano i legali, ora viene chiesto di svolgere "ogni opportuno accertamento per verificare la correttezza dell’operato dei soggetti coinvolti, la legittimità delle occupazioni effettuate, anche in relazione alle tempistiche delle autorizzazioni previste dalla legge, valutando l’eventuale sussistenza di fattispecie di reato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piazza Ariostea, caso in Procura. Depositato esposto dei residenti: "Autorizzazioni, servono verifiche"

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