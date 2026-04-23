Caso Garlasco spunta pista alternativa che coinvolge ancora Sempio | depositato esposto con audio su presunto depistaggio

È stata depositata un’esposto che presenta un nuovo elemento nel caso Garlasco, collegando ancora una volta Andrea Sempio all’omicidio di Chiara Poggi. L’esposto include anche un audio che, secondo quanto riferito, suggerirebbe la presenza di pressioni sulle indagini e possibili depistaggi. La vicenda resta sotto i riflettori, con le autorità che continuano a esaminare questa pista alternativa.

(Adnkronos) – Una nuova pista sul caso Garlasco che vedrebbe coinvolto nell'omicidio di Chiara Poggi ancora Andrea Sempio e farebbe riferimento a pressioni sulle indagini e depistaggi. E' quella che spunta dall'esposto, con più audio allegati, depositato oggi, giovedì 23 aprile, alla Procura di Milano. Del materiale sonoro aveva parlato, in più occasioni, la criminologa. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Garlasco, a Napoli arriva lo spettacolo teatrale sul delitto di Chiara Poggi con l'avvocato di Stasi

Notizie correlate

Garlasco, esposto con audio su presunto depistaggio depositato a MilanoUn esposto, con più audio, su un possibile depistaggio nella nuova inchiesta che ruota sull'omicidio di Chiara Poggi è stato depositato a Milano.

Caso Garlasco, presentato un esposto con file audio su presunto depistaggio delle indaginiGarlasco (Pavia), 23 aprile 2026 - Un esposto, con più audio, su un possibile depistaggio nella nuova inchiesta che ruota sull'omicidio di Chiara...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Garlasco, nuove piste fuori dal paese: spunta un’impronta mai approfondita; Garlasco in Tv, nel pc di Chiara Poggi anche indizi sul movente: Una nuova pista. Cosa emerge dalla relazione; Delitto di Garlasco: fermi tutti, nel PC di Chiara Poggi non c’è il movente, ma proprio una pista da battere (e ve l’avevamo già detto); Mattino Cinque: Garlasco, le indiscrezioni sulla consulenza del Prof. Dal Checco Video.

Caso Garlasco, presentato un esposto con file audio su presunto depistaggio delle indaginiDepositato alla Procura di Milano, riguarda la nuova inchiesta che ruota sull'omicidio di Chiara Poggi. L’ipotesi di uno scenario alternativo rispetto alla verità giudiziaria ... ilgiorno.it

Garlasco, nuova pista sul movente di Chiara Poggi: chiavetta Usb e kit di armi sotto esameDelitto di Garlasco, nuovi testimoni e perizie riaprono lo scenario investigativo Nuovi dettagli emergono sul delitto di Garlasco, l’omicidio di Chiar ... assodigitale.it

DAL CASO GARLASCO ALLA VALSUSA: IL GIUDICE VITELLI INCONTRA GLI STUDENTI DEL FERRARI DI SUSA (Foto di Ivo Blandino) https://www.valsusaoggi.it/dal-caso-garlasco-alla-valsusa-il-giudice-vitelli-incontra-gli-studenti-del-ferrari-di-susa/ - facebook.com facebook

Il caso #Garlasco e il possibile movente. Gli inquirenti analizzano appunti e post trovati nel pc di Andrea Sempio e indagano il suo profilo psicologico e sulle sue modalità di relazione con le ragazze. #Tg1 Elena Fusai x.com