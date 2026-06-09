Perù-Spagna | analisi tattica di un’amichevole decisiva per la Roja

Il match tra Perù e Spagna si gioca all’Estadio Cuauhtémoc di Puebla, con la selezione spagnola che affronta questa amichevole prima di esordire nel Gruppo H del Mondiale 2026. La partita si concentra sulla fase tattica, con la squadra iberica che cerca di affinare schemi e strategie in vista della competizione internazionale. L'incontro rappresenta un banco di prova importante per la formazione europea, che intende testare diversi assetti in campo.

L’angolo della partita. Il match tra Perù e Spagna, in programma all’Estadio Cuauhtémoc di Puebla, rappresenta un’importante occasione per la selezione iberica di prepararsi al debutto nel Gruppo H del Mondiale 2026. La Spagna, guidata da Luis de la Fuente, cerca di riprendere confidenza con la vittoria dopo due pareggi consecutivi contro Egitto e Iraq. Dall’altra parte, il Perù, che non parteciperà al torneo mondiale per il secondo anno consecutivo, sta mostrando segni di crescita sotto la direzione del nuovo CT Mano Menezes e cerca una prestazione storica. La chiave tattica del match. La Spagna adotterà un 4-2-3-1, una formazione che permette flessibilità offensiva, mentre il Perù appare schierato in un 4-3-3, più focalizzato forse sulla difesa e sul contropiede. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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