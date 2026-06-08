Nella notte tra lunedì e martedì, la Spagna affronterà il Perù in un’ultima amichevole prima del Mondiale. La partita si giocherà alle 4:00 e rappresenta l’ultimo test per la squadra prima dell’esordio nel torneo. Il Perù, che non parteciperà alla competizione, sarà l’avversario di questa sfida. La partita sarà l’ultima occasione per la Roja di testare la rosa prima di iniziare la rassegna iridata.

Nella notte tra lunedì e martedì la Spagna giocherà l’ultima amichevole prima di tuffarsi nell’attesissima avventura mondiale: l’avversario sarà il Perù, che non parteciperà alla rassegna iridata. La sfida si disputerà in Messico e subito dopo la Roja partirà per gli Stati Uniti: tutto l’ambiente si aspetta una vittoria dopo il pareggio un po’ deludente. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Perù-Spagna (Amichevole, 09-06-2026 ore 04:00): formazioni, quote, pronostici. Ultimo test per la Roja

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Spagna-Iraq (Amichevole di preparazione, 04-06-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Primo test pre-mondiale per la RojaGiovedì notte si gioca a La Coruna la prima amichevole pre-mondiale tra la Spagna e l'Iraq, entrambe qualificate per il prossimo torneo.

Spagna-Egitto (Amichevole, 31-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Seconda amichevole in pochi giorni per la RojaMercoledì 31 marzo alle 21:00 si disputa l'amichevole tra la nazionale spagnola e quella egiziana.

Temi più discussi: Pronostico Perù-Spagna: analisi e probabili formazioni 09/06/2026 Amichevole; Amichevoli Mondiali, Francia ko in casa con la Costa D'Avorio: la Spagna fermata dall'Iraq; Mondiali: Lamine Yamal pronto al rientro per la gara d’esordio della Spagna contro Capo Verde; De La Fuente vede somiglianze tra l'attuale Spagna e i campioni del Mondiale 2010.

Spagna-Perù, è l'ultima della Roja prima dell'esordio al Mondiale: quote e pronosticoDalla numero 1 del ranking Fifa (la Francia) si passa alla numero 2 (la Spagna) che, nella notte tra oggi e domani (alle 4, ora italiana), completa la sua preparazione (in vista dell’esordio contro ... corrieredellosport.it

Pronostico Perù-Spagna: a De la Fuente torna il sorrisoPerù-Spagna è un’amichevole internazionale in vista dei prossimi Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla Dopo due pareggi di fila contro Egitto e Iraq, la Spagna deve tornare a vince ... ilveggente.it

[Post-Match Thread] Amistosi: Spagna 1 x 1 Iraq reddit