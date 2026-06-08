Sandro Parcaroli è stato riconfermato sindaco di Macerata con il 53% dei voti al ballottaggio, battendo l’avversario del centrosinistra. La vittoria conferma il suo secondo mandato. La consultazione elettorale si è svolta senza variazioni rispetto alle previsioni, con il centrodestra che ha mantenuto la sua posizione. La proclamazione ufficiale avverrà nei prossimi giorni.

MACERATA - Ne resterà soltanto uno. E questo è Sandro Parcaroli, rieletto oggi sindaco di Macerata. Nessun dubbio, nessun colpo di scena questa volta. Tranne il divario ridotto, rispetto al primo voto, Parcaroli ha riveleggiato verso la fascia tricolore sempre in testa fin dal primo dei 44 seggi. Il voto bis Macerata ha scelto il sindaco, premiando ancora il centrodestra, al ballottaggio dopo il molecolare finale di voto al primo turno, con Sandro Parcaroli, sindaco uscente e ricandidato, costretto all'appendice alle urne solo per 10 voti, che in percetuale erano 49,96%. A sfidarlo, per il centrosinistra, c'era Gianluca Tittarelli capace di rimontare fino al 41, 95%. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Macerata, Parcaroli sindaco bis: vince il ballottaggio (53%) su Tittarelli, il centrodestra detta legge

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ballottaggio a Macerata, risultati in diretta dalle 15: sfida per il sindaco tra Parcaroli e TittarelliAlle 15 si chiuderanno le urne a Macerata, dove si vota per il nuovo sindaco, il 43esimo nella storia della città.

Urne chiuse, Macerata decide il sindaco al ballottaggio: Parcaroli frena (51,79%), Tittarelli sale ?In aggiornamentoA Macerata, Sandro Parcaroli del centrodestra ha ottenuto il 51,79% dei voti al ballottaggio, risultando eletto sindaco.

Temi più discussi: Il pazzo ballottaggio di Macerata: gaffe, ricorsi al Tar e polemiche; Macerata, al voto bis: è il sesto ballottaggio nella storia della città. Alle urne 36.441 cittadini. ?AFFLUENZA 13,67%; Almeno 20-25 voti annullati che erano da attribuire a Parcaroli Istanza bis bocciata dal Tar; Ballottaggi amministrative, tutte le sfide nei capoluoghi.

Macerata, Parcaroli sindaco bis: vince il ballottaggio su Tittarelli, il centrodestra detta leggeMACERATA - Ne resterà soltanto uno. E questo è Sandro Parcaroli, rieletto oggi sindaco di Macerata. Nessun dubbio, nessun colpo di scena questa volta. Tranne il divario ... corriereadriatico.it

Urne chiuse, Macerata decide il sindaco al ballottaggio: Parcaroli subito in testa (54%) su Tittarelli. ?In aggiornamentoMACERATA - Ne resterà soltanto uno. Macerata sceglie in sindaco al ballottaggio dopo il molecolare finale di voto al primo turno, con ... msn.com