Macerata Parcaroli sindaco bis | vince il ballottaggio 53% su Tittarelli il centrodestra detta legge VIDEO

Sandro Parcaroli è stato riconfermato sindaco di Macerata con il 53% dei voti nel ballottaggio. Ha superato il candidato avversario, che ha ottenuto il restante 47%. La vittoria è stata netta, senza sorprese o variazioni rispetto alle aspettative. La consultazione si è conclusa con la conferma del primo cittadino uscente, sostenuto dal centrodestra.

MACERATA - Ne resterà soltanto uno. E questo è Sandro Parcaroli, rieletto oggi sindaco di Macerata. Nessun dubbio, nessun colpo di scena questa volta. Tranne il divario ridotto, rispetto al primo voto, Parcaroli ha riveleggiato verso la fascia tricolore sempre in testa fin dal primo dei 44 seggi. Il voto bis Macerata ha scelto il sindaco, premiando ancora il centrodestra, al ballottaggio dopo il molecolare finale di voto al primo turno, con Sandro Parcaroli, sindaco uscente e ricandidato, costretto all'appendice alle urne solo per 10 voti, che in percetuale erano 49,96%. A sfidarlo, per il centrosinistra, c'era Gianluca Tittarelli capace di rimontare fino al 41, 95%. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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