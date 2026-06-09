Il Papa si è incontrato a Madrid con sei vittime di abusi, promettendo azioni di riparazione. Tuttavia, molti sopravvissuti sono stati esclusi, generando proteste e critiche sulla disparità di trattamento. L'incontro si è svolto in un contesto di tensione, con le vittime che chiedono maggiore trasparenza e inclusione nelle iniziative di giustizia e riparazione promosse dalla Chiesa.

? Domande chiave? In Breve Il Papa incontra sei vittime di abusi a Madrid: l’impegno per la riparazione delle ferite. A Madrid il Papa ha incontrato sei persone colpite da abusi commessi da sacerdoti, dichiarando l’intenzione di impegnarsi attivamente per curare le ferite causate da questi fatti. L’incontro si è svolto in un clima di forte tensione sociale, poiché molti altri sopravvissuti hanno manifestato il proprio malcontento per non essere stati ricevuti dal pontefice. Questa disparità di trattamento ha scatenato proteste tra chi si sente ancora escluso da un processo di riconoscimento ufficiale. La richiesta di ascolto e il peso delle istituzioni spagnole. Il dibattito sulla gestione delle vittime ha assunto una rilevanza istituzionale di primo piano nel Paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Papa a Madrid: incontro con 6 vittime e promessa di riparazione

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