Papa Leone XIV incontra 6 vittime di abusi a Madrid colloquio durato un’ora

Da lapresse.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il suo viaggio in Spagna, il Papa ha incontrato sei persone che hanno subito abusi da parte di membri del clero. Il colloquio, durato circa un’ora, si è svolto a Madrid. Nessun altro dettaglio sul contenuto dell’incontro è stato reso noto.

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Papa Leone XIV, durante il suo viaggio apostolico a in Spagna, ha incontrato sei vittime di abusi da parte di membri del clero. Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede. Nel corso della conversazione a Madrid, durata quasi un’ora, a partire dalle proprie dolorose vicende personali, ciascuno dei presenti ha offerto a Prevost alcune proposte per rendere più efficace la risposta del Vaticano a casi così drammatici.  Papa Leone ha ascoltato le vittime e assicurato il suo impegno. Il Pontefice, comunica la sala stampa della Santa Sede, ha ascoltato le vittime di abusi con affetto e attenzione, ha assicurato la sua vicinanza e quella di tutta... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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