Papa Leone XIV incontra 6 vittime di abusi a Madrid colloquio durato un’ora
Durante il suo viaggio in Spagna, il Papa ha incontrato sei persone che hanno subito abusi da parte di membri del clero. Il colloquio, durato circa un’ora, si è svolto a Madrid. Nessun altro dettaglio sul contenuto dell’incontro è stato reso noto.
Papa Leone XIV, durante il suo viaggio apostolico a in Spagna, ha incontrato sei vittime di abusi da parte di membri del clero. Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede. Nel corso della conversazione a Madrid, durata quasi un’ora, a partire dalle proprie dolorose vicende personali, ciascuno dei presenti ha offerto a Prevost alcune proposte per rendere più efficace la risposta del Vaticano a casi così drammatici. Papa Leone ha ascoltato le vittime e assicurato il suo impegno. Il Pontefice, comunica la sala stampa della Santa Sede, ha ascoltato le vittime di abusi con affetto e attenzione, ha assicurato la sua vicinanza e quella di tutta... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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