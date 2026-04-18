La visita di Stato programmata per fine aprile tra il re e il presidente americano si sta rivelando complessa. Durante l’incontro, non è previsto un faccia a faccia con le vittime di Epstein, ma si assisterà alla partecipazione alla celebrazione del libro di Winnie the Pooh. La visita, che coinvolge anche la regina consorte, si svolge in un clima di tensioni e discussioni sui temi sollevati dai media.

La prossima visita di Stato che, a fine Aprile, porterà re Carlo III e sua moglie dal presidente americano si configura già come una corsa ad ostacoli. Da evitare ci sono le bizzarrie e i fuori programma di cui è capace Donald Trump, sempre più ingestibile e insofferente alla diplomazia. Le possibili manifestazioni di protesta delle vittime di Jeffrey Epstein, che hanno già presentato il conto della loro insofferenza alla corona nelle recenti uscite dei sovrano in patria e le pessime relazioni che intercorrono in questo periodo tra il Regno Unito e gli alleati storici che, quest’anno, celebrano il 250esimo anniversario della loro indipendenza dalla corona.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’incontro tra re Carlo III e Donald Trump è una corsa ad ostacoli: nessun incontro con le vittime di Epstein, ma sì alla celebrazione del libro di Winnie the Pooh

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