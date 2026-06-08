L’ultimo abbraccio a Sofia folla e commozione ai funerali alla Kalsa

Da feedpress.me 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ai funerali di Sofia Barillà, vent’anni, si sono riunite molte persone nella chiesa della Kalsa. La studentessa, morta in Portogallo durante un periodo di studio all’estero, è stata salutata con commozione. La folla ha reso omaggio alla ragazza con un ultimo abbraccio, mentre i presenti hanno espresso dolore e vicinanza. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di lutto e solidarietà.

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Vent’anni, una vita spezzata troppo presto e l’ultimo abbraccio della sua città. Una chiesa stracolma per salutare Sofia Barillà, la studentessa palermitana morta in Portogallo mentre era impegnata nel programma Erasmus. I funerali si sono svolti questo pomeriggio nella chiesa di Santa Teresa alla Kalsa, a Palermo, dove amici, parenti e conoscenti si sono stretti attorno alla famiglia della giovane. A celebrare la funzione è stato padre Giuseppe Di Giovanni. «Che possa Sofia godere di una giovinezza perenne», ha detto durante l’omelia. Poi il sacerdote ha ricordato l’affetto che ha circondato la ragazza: «La chiesa non basta per manifestare amore, allegria e affetto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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