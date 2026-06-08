L’ultimo abbraccio a Sofia folla e commozione ai funerali alla Kalsa

Ai funerali di Sofia Barillà, vent’anni, si sono riunite molte persone nella chiesa della Kalsa. La studentessa, morta in Portogallo durante un periodo di studio all’estero, è stata salutata con commozione. La folla ha reso omaggio alla ragazza con un ultimo abbraccio, mentre i presenti hanno espresso dolore e vicinanza. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di lutto e solidarietà.

Vent’anni, una vita spezzata troppo presto e l’ultimo abbraccio della sua città. Una chiesa stracolma per salutare Sofia Barillà, la studentessa palermitana morta in Portogallo mentre era impegnata nel programma Erasmus. I funerali si sono svolti questo pomeriggio nella chiesa di Santa Teresa alla Kalsa, a Palermo, dove amici, parenti e conoscenti si sono stretti attorno alla famiglia della giovane. A celebrare la funzione è stato padre Giuseppe Di Giovanni. «Che possa Sofia godere di una giovinezza perenne», ha detto durante l’omelia. Poi il sacerdote ha ricordato l’affetto che ha circondato la ragazza: «La chiesa non basta per manifestare amore, allegria e affetto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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