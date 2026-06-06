Sofia Barillà torna a casa alla Kalsa i funerali della studentessa morta in Portogallo
Si sono svolti i funerali della studentessa palermitana deceduta in Portogallo. La cerimonia si è tenuta nella zona della Kalsa, nel capoluogo siciliano. La morte improvvisa ha portato alla morte della giovane, di cui si è appresa la scomparsa nelle scorse settimane. La famiglia e amici hanno partecipato al rito funebre, che si è svolto in un'atmosfera di lutto. La vicenda sta attirando l’attenzione locale.
La tragica e prematura scomparsa di Sofia Barillà, la studentessa palermitana deceduta improvvisamente in Portogallo, si avvia verso l'ultimo, doloroso, capitolo. Dopo giorni d'attesa e di intoppi, legati all'assicurazione Erasmus, la salma della giovane è finalmente in procinto di rientrare a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Trovata morta in casa in Portogallo Sofia Barillà, studentessa italiana di 20 anniUna studentessa italiana di 20 anni, partecipante al programma Erasmus, è stata trovata morta nel suo appartamento a Caldas da Rainha, in Portogallo.
Sofia Barillà, la studentessa morta in Portogallo: tempi lunghi per il rientro della salma, e i parenti se la prendono col Politecnico di MilanoLa salma di una studentessa ventenne morta in Portogallo durante un soggiorno Erasmus dovrebbe tornare in Italia entro la prossima settimana.
Temi più discussi: Sofia Barillà, 20enne palermitana in Erasmus a Caldas da Rainha, è morta improvvisamente nel suo appartamento. Si è sentita male mentre parlava al telefono con la zia Fiorella. I genitori sono volati in Portogallo assistiti dalla Farnesina. L’autopsia stabilirà l; Sofia Barillà, la studentessa morta in Portogallo: tempi lunghi per il rientro della salma, i parenti se la prendono col Politecnico di Milano; Sofia Barillà muore prima di un esame: era una studentessa del Polimi; Portogallo, studentessa palermitana muore durante l'Erasmus, era al telefono con la zia.
La scomparsa di Sofia Barillà, è la famiglia a dover organizzare il rientro della salma: funerali a Palermo e possibili azioni legali (link nei commenti) facebook
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