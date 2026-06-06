Sofia Barillà torna a casa alla Kalsa i funerali della studentessa morta in Portogallo

Notizia in breve

Si sono svolti i funerali della studentessa palermitana deceduta in Portogallo. La cerimonia si è tenuta nella zona della Kalsa, nel capoluogo siciliano. La morte improvvisa ha portato alla morte della giovane, di cui si è appresa la scomparsa nelle scorse settimane. La famiglia e amici hanno partecipato al rito funebre, che si è svolto in un'atmosfera di lutto. La vicenda sta attirando l’attenzione locale.