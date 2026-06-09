Un volume racconta otto secoli di sanità e volontariato a Forlì, evidenziando come la solidarietà si sia sviluppata nel tempo. La narrazione si concentra sulle iniziative e le trasformazioni delle strutture sanitarie, con particolare attenzione ai contributi dei cittadini e delle organizzazioni volontarie. Il testo ripercorre i momenti chiave e i cambiamenti nel sistema sanitario locale, mostrando come l’impegno collettivo abbia plasmato la storia della cura e dell’assistenza nel corso dei secoli.

La storia della sanità forlivese e quella del volontariato s’incontrano in un volume che attraversa otto secoli di solidarietà. Avis Forlì presenterà sabato 13 alle 10, alla sala Campostrino, il libro ‘ Forlì, Città della cura ’. Il volume, realizzato dagli esperti di storia locale, Gabriele Zelli e Marco Viroli, ripercorre l’evoluzione dell’assistenza in città dalle confraternite medievali fino alle moderne forme di volontariato sanitario. "L’iniziativa – spiega Roberto Malaguti, presidente Avis – anticipa la Giornata mondiale del donatore, celebrata ogni anno il 14 giugno, e rientra nelle numerose iniziative per il 90° compleanno dell’associazione. Il libro racconta le radici che hanno reso così forte il volontariato sanitario nel nostro territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Otto secoli di sanità: "Così è nata la solidarietà"

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