Presentazione libro: "Paccagnella - Otto secoli di storia di una famiglia veneta" il 2 giugno 2026: «Martedì 2 giugno spero di incontrarvi numerosi. Sarà un'occasione unica, per me e per chi ci sarà, di raccontarvi le emozioni vissute in oltre 50 anni di ricerche genealogiche, tra fatti, storie e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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