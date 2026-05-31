Dopo 26 anni, le forze israeliane hanno ripreso il controllo del castello di Beaufort nel Libano meridionale. La fortezza, strategicamente situata, è stata oggetto di contese da secoli. La riconquista è avvenuta durante un’operazione militare, con la bandiera della brigata Golani issata sulla vetta. La posizione elevata e la sua importanza storica ne fanno un obiettivo chiave nelle dinamiche di sicurezza della regione.

L'avanzata israeliana nel Libano meridionale non si ferma e dopo 26 anni la bandiera la bandiera della brigata Golani dell'esercito di Tel Aviv torna a sventolare sulla cima del castello di Beaufort. "Oggi siamo tornati a Beaufort in modo diverso. Siamo tornati uniti, determinati e più forti che mai" ha commentato il primo ministro Netanyahu. La presa di controllo da parte degli israeliani del sito libanese rappresenta un momento altamente simbolico, poiché la fortezza è contesa da secoli e grazie alla sua posizione è strategica dal punto di vista militare. Proprio ieri era arrivato l'appello dei funzionari dell'Unesco,... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dopo 26 anni Israele riprende il controllo del castello di Beaufort, in Libano: perché la fortezza è così importante e contesa da secoli

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