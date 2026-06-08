La Roma sta valutando un possibile trasferimento di Brahim Diaz dal Real Madrid, con l’intenzione di portarlo in Serie A nella prossima stagione. Anche la Juventus ha manifestato interesse per il trequartista. Le trattative sono in corso, ma non ci sono ancora accordi definitivi. Diaz potrebbe lasciare il Real Madrid, ma non è stato ancora deciso quale club lo ingaggerà. La situazione rimane in evoluzione con diversi fattori ancora da definire.

Spunta la Roma nella corsa a Brahim Diaz con il trequartista del Real Madrid che potrebbe tornare in Serie A in vista della prossima stagione considerato il fatto che anche la Juventus lo ha messo nel mirino. Brahim Diaz potrebbe tornare in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it Secondo quanto affermato da Sky Sport, la Roma starebbe pensando al classe 1999 per rinforzare la propria rosa considerato il fatto che la formazione di Gian Piero Gasperini tornerà in Champions League dopo sette anni con l’intenzione di non sfigurare nella massima competizione continentale. Brahim Diaz darebbe una soluzione di qualità per la squadra capitolina, andando ad inserire un trequartista in grado anche di giocare sulla fascia destra e di saltare l’uomo con facilità. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Calciomercato.it - Brahim Diaz nel mirino della Roma, sfida alla Juventus

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Brahim Díaz nel mirino della Juve: perché il talento del Real Madrid può cambiare volto alla trequarti bianconeraLa Juventus sta valutando l'acquisto di Brahim Díaz durante la prossima sessione di mercato estivo.

Brahim Diaz nel mirino della Juve, è una richiesta di Spalletti! Per la porta il nome è Dibu MartínezIl tecnico Luciano Spalletti ha chiesto alla società di acquistare Brahim Díaz dal Real Madrid.

Temi più discussi: Juve, nel mirino Justin Kluivert: un altro figlio d'arte alla corte di Spalletti?; Brahim Diaz piace a Spalletti: la Juve ci prova ma l'operazione è difficile; Il piano per il rilancio della Juventus: unità e un mercato per vincere: Kim e Brahim Diaz nel mirino; Juve: occhi su Brahim Diaz, per la porta piace 'Dibu' Martinez.

#Juventus, un altro figlio d’arte nel mirino? Occhi su Kluivert come alternativa a Brahim Diaz x.com

Brahim Diaz nel mirino della Roma, sfida alla JuventusBrahim Diaz potrebbe tornare in Serie A con il trequartista che è finito nel mirino della Roma per la prossima stagione ... calciomercato.it

Juventus, Brahim Diaz nel mirino: il Real Madrid deve chiarire il futuroLa Juventus segue Brahim Diaz per rinforzare l’attacco, ma il futuro dipende dai piani di Mourinho al Real Madrid e dalla volontà del giocatore. tuttojuve.com