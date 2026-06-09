Omicidio Willy Monteiro ergastolo per Gabriele Bianchi | le scuse in aula e la decisione dei giudici

Notizia in breve

La Corte d’Assise d’Appello di Roma ha confermato l’ergastolo per uno dei imputati coinvolti nell’omicidio di Willy Monteiro. Durante l’udienza, l’imputato ha presentato delle scuse in aula. La decisione dei giudici riguarda un episodio avvenuto nel territorio di Colleferro, relativo a un pestaggio che ha portato alla morte della vittima. La sentenza si inserisce in un procedimento giudiziario che si è concluso con la conferma della condanna a vita.