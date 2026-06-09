Omicidio Willy Monteiro ergastolo per Gabriele Bianchi | le scuse in aula e la decisione dei giudici
La Corte d’Assise d’Appello di Roma ha confermato l’ergastolo per uno dei imputati coinvolti nell’omicidio di Willy Monteiro. Durante l’udienza, l’imputato ha presentato delle scuse in aula. La decisione dei giudici riguarda un episodio avvenuto nel territorio di Colleferro, relativo a un pestaggio che ha portato alla morte della vittima. La sentenza si inserisce in un procedimento giudiziario che si è concluso con la conferma della condanna a vita.
La Corte d’Assise d’Appello di Roma chiude un nuovo capitolo giudiziario sul delitto di Colleferro. Confermato il carcere a vita per uno dei protagonisti del pestaggio. A quasi sei anni dalla morte di Willy Monteiro Duarte, la giustizia scrive un nuovo capitolo in una delle vicende di cronaca più drammatiche degli ultimi anni. La Corte d’Assise d’Appello di Roma ha condannato all’ ergastolo Gabriele Bianchi, riconosciuto responsabile dell’omicidio del giovane ucciso durante un brutale pestaggio avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro. La decisione arriva al termine del terzo processo d’Appello, disposto dopo l’intervento della Cassazione che aveva chiesto una nuova valutazione sulle attenuanti generiche riconosciute in precedenza a Bianchi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Omicidio Willy Monteiro, Gabriele Bianchi condannato allergastolo nel terzo processo di appello
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