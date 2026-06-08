Omicidio Willy ergastolo per Gabriele Bianchi Ok dei giudici a giustizia riparativa

Da quotidiano.net 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gabriele Bianchi è stato condannato all'ergastolo per l’omicidio di Willy Monteiro, avvenuto nel settembre 2020 a Colleferro. La sentenza è stata emessa dai giudici, che hanno anche approvato un progetto di giustizia riparativa. La condanna segue il processo per il pestaggio che ha portato alla morte della vittima. La decisione riguarda anche la possibilità di percorsi di risarcimento e riabilitazione.

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Roma, 8 giugno 2026 - Condanna all'ergastolo per Gabriele Bianchi accusato dell'omicidio di Willy Monteiro pestato a morte nel settembre del 2020 a Colleferro, centro in provincia di Roma. La decisione è stata presa dai giudici della Corte d'Assise d'Appello di Roma nell'ambito del terzo processo di secondo grado. La Cassazione aveva, infatti, rinviato il procedimento per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis in cui era stato condannato a 28 anni. I Supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. I giudici hanno inoltre dato l'ok all'istituto della giustizia riparativa per l'imputato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Omicidio Willy Monteiro, Gabriele Bianchi condannato allergastolo nel terzo processo di appello

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