Notizia in breve

Gabriele Bianchi è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Willy Monteiro, avvenuto nel settembre 2020 a Colleferro. La sentenza è stata emessa per aver causato la morte della vittima durante un’aggressione. L’episodio si è verificato in un centro dell’area metropolitana di Roma. La condanna riguarda esclusivamente l’omicidio e la pena è stata decisa in base alle accuse formulate nel procedimento giudiziario.