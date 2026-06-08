Gabriele Bianchi è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Willy Monteiro

Da today.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gabriele Bianchi è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Willy Monteiro, avvenuto nel settembre 2020 a Colleferro. La sentenza è stata emessa per aver causato la morte della vittima durante un’aggressione. L’episodio si è verificato in un centro dell’area metropolitana di Roma. La condanna riguarda esclusivamente l’omicidio e la pena è stata decisa in base alle accuse formulate nel procedimento giudiziario.

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Condanna all'ergastolo per Gabriele Bianchi accusato dell'omicidio di Willy Monteiro pestato a morte nel settembre del 2020 a Colleferro, centro nell'area della città metropolitana di Roma. La decisione è stata presa dai giudici della Corte d'Assise d'Appello di Roma nell'ambito del terzo. 🔗 Leggi su Today.it

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Gabriele Bianchi è stato condannato allergastolo per omicidio Willy

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