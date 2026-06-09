Omicidio Willy ergastolo anche per Gabriele Bianchi In aula le scuse alla famiglia | Quel dolore lo porto dentro da sei anni

Notizia in breve

Gabriele Bianchi è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Willy, in un procedimento giudiziario molto seguito negli ultimi anni. In aula, Bianchi ha rivolto delle scuse alla famiglia della vittima, dichiarando di portare dentro di sé il dolore provocato da sei anni. La sentenza si aggiunge a quella già emessa, chiudendo definitivamente il capitolo legale relativo al caso.