Omicidio Willy ergastolo anche per Gabriele Bianchi In aula le scuse alla famiglia | Quel dolore lo porto dentro da sei anni
Gabriele Bianchi è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Willy, in un procedimento giudiziario molto seguito negli ultimi anni. In aula, Bianchi ha rivolto delle scuse alla famiglia della vittima, dichiarando di portare dentro di sé il dolore provocato da sei anni. La sentenza si aggiunge a quella già emessa, chiudendo definitivamente il capitolo legale relativo al caso.
Si chiude con la condanna all'ergastolo anche per Gabriele Bianchi uno dei capitoli giudiziari più dolorosi e seguiti degli ultimi anni. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha infatti confermato la pena del carcere a vita per il 30enne di Artena, riconosciuto responsabile dell'omicidio di Willy. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Omicidio Willy Monteiro, Gabriele Bianchi condannato allergastolo nel terzo processo di appello
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La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro pestato a morte nel settembre del 2020 a Colleferro, centro in provincia di Roma. La decisione è stata presa nell'ambito del terzo proce facebook
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