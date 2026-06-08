Omicidio Willy ergastolo anche per Gabriele Bianchi | cancellate le attenuanti

Da iltempo.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel processo d'Appello ter per l'omicidio di un giovane di 21 anni avvenuto nel 2020 a Colleferro, è stato confermato l'ergastolo per Gabriele Bianchi. Le attenuanti sono state cancellate, e la condanna riguarda il pestaggio che ha portato alla morte della vittima durante la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020.

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Ergastolo anche per Gabriele Bianchi nel processo d'Appello ter per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il giovane di 21 anni ucciso durante un pestaggio avvenuto a Colleferro, in provincia di Roma, la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020. La Seconda Corte d'Assise d'Appello di Roma ha accolto le richieste del pm Francesco Brando e del procuratore generale Carlo Lasperanza, disponendo il carcere a vita per l'imputato. Definitive già da tempo le altre condanne: ergastolo per il fratello Marco Bianchi, 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli. Il nuovo giudizio era stato disposto dalla Corte di Cassazione dopo il rinvio dello scorso novembre, limitatamente alla valutazione delle attenuanti generiche riconosciute a Gabriele Bianchi nel precedente Appello bis. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Omicidio Willy Monteiro, Gabriele Bianchi condannato allergastolo nel terzo processo di appello

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