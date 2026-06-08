Omicidio Willy ergastolo anche per Gabriele Bianchi | cancellate le attenuanti

Notizia in breve

Nel processo d'Appello ter per l'omicidio di un giovane di 21 anni avvenuto nel 2020 a Colleferro, è stato confermato l'ergastolo per Gabriele Bianchi. Le attenuanti sono state cancellate, e la condanna riguarda il pestaggio che ha portato alla morte della vittima durante la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020.