nuovo futuro del gelato lorenzo bagnoli al timone

Un nuovo direttore è stato nominato nel settore del gelato. La scelta è ricaduta su Lorenzo Bagnoli, che assume il ruolo di guida per una delle categorie più importanti del settore alimentare. La sua nomina arriva in un momento di cambiamenti e sfide per le imprese del settore, con l’obiettivo di innovare e rafforzare la presenza sul mercato. Bagnoli assume l’incarico con responsabilità e un ruolo di leadership.

Un incarico di autentico prestigio, ma anche di impegno per guidare una grande categoria nel futuro. Lorenzo Bagnoli è stato nominato presidente del settore gelati di Unione Italiana Food, il settore che rappresenta le principali aziende produttrici di gelato confezionato in Italia, coprendo circa il 90% del mercato nazionale di questo comparto e tutelando gli interessi di un settore che genera 3 miliardi di euro, promuovendo la sicurezza alimentare, la sostenibilità e il valore emozionale e nutrizionale del gelato. Lorenzo Bagnoli, fiorentino classe 1985, è vicepresidente di Sammontana Italia Spa Società benefit dal 2024 e rappresenta la terza generazione della famiglia che 80 anni fa ha... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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