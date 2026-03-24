Il 24 marzo si celebra in Europa la Giornata Europea del Gelato Artigianale, nota come Gelato Day. Questa ricorrenza si focalizza sulla promozione del gelato di qualità, riconosciuto come parte della tradizione gastronomica e della cultura artigiana. In questa giornata, vengono spesso organizzate iniziative e degustazioni in diverse località del continente.

Il 24 marzo è una data speciale per gli amanti del gelato. In tutta Europa si festeggia infatti la Giornata Europea del Gelato Artigianale, comunemente chiamata Gelato Day: una celebrazione interamente dedicata al gelato di qualità, simbolo di tradizione gastronomica e cultura artigiana molto amata. Questa giornata è stata istituita ufficialmente dal Parlamento Europeo nel 20122013 e da allora ogni anno coinvolge migliaia di gelaterie in Italia e nel resto del continente con eventi, degustazioni e iniziative dedicate. L’idea di dedicare un giorno al gelato artigianale nasce dall’impegno di Longarone Fiere e Artglace, realtà che da anni promuovono la cultura del gelato di alta qualità. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Gelato Day, oggi la giornata dedicata al gelato artigianale: i gusti che conquistano nel 2026

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