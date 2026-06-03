Pino Insegno di nuovo al timone del programma tra novità giochi iconici e sfide tra campioni

Rete 1 ripropone oggi alle 18.40 “Reazione a catena” con Pino Insegno alla guida. La trasmissione, alla ventesima edizione, include novità, giochi iconici e sfide tra campioni. La prima puntata della stagione segna il ritorno del conduttore, che aveva già condotto il programma in passato. La puntata prevede anche alcune nuove sfide e variazioni rispetto alle edizioni precedenti.

R eazione a catena, il game show condotto da Pino Insegno, torna oggi su Rai 1 alle 18.40 con l’edizione numero 20. Ricomincia il gioco in cui intuito, prontezza e padronanza della lingua italiana sono le parole d’ordine. Per festeggiare il traguardo tondo della trasmissione c’è un’importante novità: le prime 11 puntate saranno dedicate alla Sfida dei Campioni, in cui si incontreranno in una serie di manche a eliminazione diretta i concorrenti che hanno fatto la storia del game show. A contendersi il titolo saranno dodici squadre. Ainett Stephens a Pino Insegno: «Io vecchia? Mi deve delle scuse». La risposta del conduttore X Leggi anche › Reazione a catena: i bracciali da regalare (o da regalarsi) per celebrare la Primavera Reazione a catena 2026 da oggi 3 giugno con Pino Insegno su Rai 1. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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