La Fiat sta lavorando a una nuova versione del modello Freemont, prevista per il 2028. Oltre alla versione chiamata Grizzly, si parla di ulteriori varianti o aggiornamenti in sviluppo, in un contesto di espansione della gamma verso segmenti più elevati. La casa automobilistica non ha ancora confermato dettagli ufficiali, ma si attendono novità che potrebbero ampliare l’offerta nel segmento dei SUV. La presentazione ufficiale o le specifiche tecniche sono ancora da annunciare.

L’idea di un erede spirituale della Fiat Freemont è un tema che sta scaldando molto il dibattito automotive in questo 2026, specialmente ora che la gamma Fiat si sta espandendo rapidamente verso i segmenti superiori. Se la Grizzly (con i suoi circa 4,40 metri) si appresta a coprire il ruolo di SUV versatile da 5 o 7 posti nel segmento C, lo spazio per un modello ancora più grande — un vero “E-SUV” o D-SUV — non è affatto escluso dai piani industriali di Stellantis. Ecco lo scenario attuale e le prospettive per un SUV “XL”: 1. La Fiat Grizzly: Non è l’erede “totale” della Freemont. Nonostante la Grizzly possa offrire 7 posti, le sue dimensioni la collocano più vicina a una Dacia Jogger o a una Citroën C3 Aircross che alla vecchia Freemont. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Fiat Freemont 2028: oltre alla Grizzly c’è di più?

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FIAT FREEMONT 2026: Il Ritorno del Gigante che Umilia i SUV Tedeschi!

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