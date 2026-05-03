Una possibile nuova versione della Fiat Multipla dovrebbe arrivare nel 2026, con molta probabilità con il nome di Fiat Grizzly. La vettura non manterrà le caratteristiche tradizionali del modello precedente e il design subirà cambiamenti significativi. La decisione di chiamarla Grizzly sembra ormai certa, anche se l’aspetto e le funzionalità saranno molto diversi rispetto alla Multipla storica.

Risposta breve: sì, con grosse probabilità. La nuova “Multipla” NON sarà davvero una Multipla. e sì, molto probabilmente sarà la “Grizzly” (ma cambierà completamente sotto il profilo delle caratteristiche e del design). Cosa sta succedendo davvero. Negli ultimi mesi circolavano tre nomi per la futura Fiat familiare: “Multipla” (ritorno nostalgico). “Giga Panda”. “Grizzly”. Le indiscrezioni più recenti dicono chiaramente che: il nome Multipla è stato abbandonato. il modello dovrebbe chiamarsi Fiat Grizzly. Le foto dell’articolo sono state prese dal video del canale Youtube di Mahboub 1: Cos’è la nuova “Grizzly”. Non è una monovolume come la vecchia Fiat Multipla.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Fiat Multipla 2026: sarà chiamata Fiat Grizzly?

NUOVA FIAT 600 MULTIPLA 2026 (CONCEPT)

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