Notte fonda nei dem la resa dei conti Croci | Le dimissioni? Per adesso no

Da lanazione.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte si sono susseguite tensioni tra i membri del partito, con alcuni chiedendo le dimissioni di un leader. Croci ha dichiarato che, per ora, non intende dimettersi. Nel frattempo, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 7.8, simile a quella avvenuta nelle Filippine a Mindanao. La situazione nel partito appare critica, mentre la terra trema in modo intenso.

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Scossa di magnitudo 7.8. Come nelle Filippine a Mindanao. Giusto per rendere l’idea del de profundis nel Pd. Partito plurale, sì, ma una polveriera per la Caporetto elettorale. La sommossa interna prende forma, si scaldano le dita da puntare contro le scelte strategiche assunte dal tandem delle segreterie, provinciale e comunale. Puntuali, nelle chat i whatsapp a invocare “L’ora più buia“. Si sommano le sentenze, trasversali per aree (tanto quella riformista che schleiniana), a bollinare "una candidatura sbagliata in partenza". Ma si moltiplicano gli esponenti che ancora non escono allo scoperto. Tutti in attesa dei tempi lunghi che il gruppo dirigente aretino è pronto a prendersi. Ma il vento della resa dei conti interna soffia già. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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