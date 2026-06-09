Notte fonda nei dem la resa dei conti Croci | Le dimissioni? Per adesso no

Notizia in breve

Nella notte si sono susseguite tensioni tra i membri del partito, con alcuni chiedendo le dimissioni di un leader. Croci ha dichiarato che, per ora, non intende dimettersi. Nel frattempo, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 7.8, simile a quella avvenuta nelle Filippine a Mindanao. La situazione nel partito appare critica, mentre la terra trema in modo intenso.