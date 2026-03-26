In Italia, il risultato del referendum ha provocato una reazione forte all’interno di alcuni partiti politici. Fratelli d’Italia sta attraversando una fase di tensioni tra le sue correnti, dopo le dimissioni di alcuni esponenti di rilievo. Anche Forza Italia ha subito ripercussioni, in un quadro politico caratterizzato da tensioni e cambiamenti interni.

Il terremoto scatenato dalla vittoria del No al referendum dopo Fratelli d’Italia (dove è in corso una guerra tra correnti dopo le dimissioni di Andrea Delmastro, Giusi Bartolozzi e Daniela Santanchè ), ha colpito pure Forza Italia. La delusione per la mancata riforma in nome del padre avrebbe spinto Marina Berlusconi a intervenire per accelerare quel cambio di passo più volte evocato da Arcore. La prima vittima in casa azzurra è Maurizio Gasparri che ha lasciato la poltrona di capogruppo al Senato. Il passo indietro è arrivato dopo la lettera con cui 14 senatori azzurri (su 20 del gruppo) – compresi, a quanto pare, i ministri Paolo Zangrillo ed Elisabetta Casellati – chiedevano di sostituire il capogruppo a Palazzo Madama per salvaguardare l’unità del partito. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La resa dei conti in Forza Italia e le altre pillole del giorno

Articoli correlati

Lotito, la ripicca dei tifosi al referendum e le altre pillole del giorno«Andrà a finire che se vinceranno i no al referendum sulla giustizia sarà colpa dei tifosi della Lazio», dicono dalle parti di Palazzo Chigi, dove...

I No in Forza Italia: berluscones tra accuse incrociate e resa dei contiC’è un dramma nel dramma nel centrodestra per la sconfitta al referendum sulla giustizia.

Arafta | 41–60. Bölüm | Tam Bölüm Derlemesi | Kesintisiz zle @araftadizisi

Contenuti e approfondimenti su Forza Italia

Temi più discussi: Qualcuno ha tradito, dentro Forza Italia si apre la resa dei conti; Referendum, dentro Forza Italia inizia la resa dei conti. Falcone: In Sicilia peggio dell'Emilia Romagna, è un campanello d'allarme; Marina Berlusconi avvia la resa dei conti dentro Forza Italia: fuori gli uomini di Tajani; Forza Italia tra Eredità Dinastica e Assedio Sovranista.

Resa dei conti anche in Forza Italia dopo il referendum: Gasparri si dimette da capogruppo al SenatoDopo la sconfitta al referendum parte la resa dei conti anche in Forza Italia: il primo a farne le spese è Maurizio Gasparri, che si è dimesso da capogruppo del partito al Senato. tpi.it

Forza Italia al bivio: Marina Berlusconi scuote il partito dopo il no al referendumLa resa dei conti è arrivata. Anche in Forza Italia, il partito che più di tutti aveva puntato sulla riforma della giustizia berlusconiana, il referendum ... laprimapagina.it

Maurizio Gasparri si dimette da capogruppo di Forza Italia al Senato Questa mattina, una lettera firmata da 14 su 20 senatori del partito è arrivata sul tavolo del ministro degli Esteri, nonché segretario di Forza Italia, Antonio Tajani. Richiesta: le dimissioni del - facebook.com facebook

Marina Berlusconi apre la resa dei conti dentro Forza Italia: fuori Gasparri e gli uomini di Tajani - la Repubblica x.com