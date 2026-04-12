Gasp-Ranieri domani la resa dei conti E adesso i Friedkin dovranno fare una scelta i retroscena

Domani si svolgerà un incontro tra il tecnico e il dirigente di una squadra di calcio, con l’obiettivo di chiarire le recenti decisioni e le prossime mosse. I Friedkin, proprietari del club, sono chiamati a decidere quale direzione prendere in vista della prossima stagione. La riunione potrebbe anche vedere la partecipazione di altre figure coinvolte nel club, in un momento di tensione tra staff tecnico e dirigenza.

Si rivedranno domani a Trigoria, magari anche per chiarirsi, chissà. Di certo per fare il punto su tante situazioni, ad iniziare dal recupero degli attuali giocatori ai box (in particolare Wesley, Koné e Mancini) su cui ci sono alcuni punti di vista diversi. Intanto, però, ieri Roma non parlava d’altro, delle puntualizzazioni (chiamiamole anche bordate) di Claudio Ranieri nel pre-gara di Roma-Pisa. Destinatario Gian Piero Gasperini, il tecnico che sta provando a riportare la Roma in Champions ma che non vive certo rapporti idilliaci con alcune componenti societarie. Ed in particolare proprio con il senior advisor Ranieri e il ds Ricky Massara.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gasp-Ranieri, domani la resa dei conti. E adesso i Friedkin dovranno fare una scelta, i retroscena Ranieri-Gasperini, cosa c'è dietro la crisi: il mercato, le polemiche con Massara e la scelta dei FriedkinA forza di sorrisi forzati, risposte non date, dribbling dialettici e versioni inevitabilmente di parte, il rischio che la situazione prima o poi... Fabrizio Corona è pronto a tornare: “Il 2 marzo resa dei conti con Signorini e Mediaset, dovranno avere paura”Fabrizio Corona è stato ospite di Peppe Iodice nel programma Peppy Night dove ha svelato il ritorno di Falsissimo.