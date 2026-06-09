notte di fuoco tra iran e israele teheran dice che la guerra costa

Nella notte tra il 7 e l’8 giugno si sono verificati incidenti tra Iran e Israele, segnando un nuovo episodio di escalation nel conflitto in Medio Oriente. Teheran ha dichiarato che gli scontri stanno comportando costi elevati. Le autorità iraniane hanno riferito di attacchi e danni causati, mentre non ci sono ancora dettagli ufficiali sui danni o sulle vittime. La situazione rimane tesa e in evoluzione nella regione.

La guerra grande «Come promesso»: missili iraniani in risposta ai raid su Beirut, poi la “tregua”. Trump se la intesta e insiste: accordo imminente La guerra grande «Come promesso»: missili iraniani in risposta ai raid su Beirut, poi la “tregua”. Trump se la intesta e insiste: accordo imminente Una nuova spirale di guerra avvolge il Medio Oriente. La notte tra il 7 e l’8 giugno segna un altro punto di svolta. Le ostilità tra Iran e Israele sono tornate a infiammarsi dopo l’attacco israeliano a Beirut, due uccisi e venti feriti, a cui Teheran ha risposto con una raffica di missili contro il nord di Israele. Fuoco incrociato su strutture militari e industriali, mentre entrambe le parti alzavano il tiro della retorica, evocando scenari catastrofici. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Attacco di Stati Uniti e Israele contro Iran, Teheran lancia missili verso basi Usa

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