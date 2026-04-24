Iran la guerra in diretta | Trump sull'accordo con Teheran | Voglio che duri non ho fretta Esteso di 3 settimane cessate il fuoco tra Tel Aviv e Libano

Negli ultimi aggiornamenti sulla situazione in Iran, si segnala che le tensioni tra Israele e Libano hanno portato a una cessate il fuoco estesa di tre settimane. Nel frattempo, l'ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di non avere fretta di raggiungere un accordo con Teheran, affermando che vuole che duri nel tempo. La guerra in Iran prosegue con sviluppi legati a specifici attacchi e negoziati in corso.

Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: Donald Trump parla dell'eventuale accordo con l'Iran. "Voglio un patto che duri, non ho fretta". Esteso di tre settimane il cessate il fuoco tra Israele e Libano.🔗 Leggi su Fanpage.it

Guerra: Iran rifiuta piano Usa e Trump quello di Teheran, navi di Francia e Turchia passano a Hormuz

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