Il pianeta affronta problemi oltre ai gas serra, come lo spreco d'acqua e il degrado del suolo. Questi fattori contribuiscono alla degradazione ambientale e influenzano la salute umana. Ogni utilizzo di smartphone implica l'estrazione di materiali come tungsteno, stagno, tantalio e oro, provenienti da miniere sotterranee. La produzione di questi dispositivi comporta impatti ambientali significativi, tra cui l'esaurimento delle risorse e l'inquinamento.

Ogni volta che usiamo lo smartphone, usiamo un congegno prodotto con sostanze estratte dalle viscere della Terra: tungsteno, stagno, tantalio e oro. Questi minerali sono essenziali per i circuiti stampati, gli schermi e le batterie. Senza di loro, la comunicazione moderna cessa di esistere. Non solo. Titanio, tantalio e tungsteno sono elementi fondamentali per i moderni sistemi d’arma, quelli ad alte prestazioni; e capacità di combattimento uniche e letali. Ma la loro estrazione ha un costo che va ben oltre il prezzo all’ingrosso, pur in continua crescita. Lo sfruttamento minerario sta distruggendo gli ecosistemi che per secoli hanno tenuto lontani gli agenti patogeni, spesso letali, dalle popolazioni umane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Non solo gas serra: il pianeta soffre anche per spreco d’acqua e degrado del suolo. E noi ci ammaliamo

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