In una zona dell’alta Val Brembana, nelle Orobie bergamasche, una famiglia di lupi si è stabilita di recente. La presenza di questi animali selvatici ha portato a una serie di episodi che coinvolgono anche un cane, ucciso durante un’escursione. Una vicenda che ha attirato l’attenzione sulla responsabilità di chi si trova in zone di montagna e sui rischi legati al contatto con la fauna selvatica.

Dove sono nato e cresciuto, e dove vivono i miei genitori, si è stabilita una famiglia di lupi. È l’ Alta Val Brembana, Orobie bergamasche. L’anno scorso un vecchio bergamì del paese – i bergamì sono i malgari – era a bordo del proprio fuoristrada quando si è trovato davanti due lupi che stavano predando un capriolo. Ha fermato l’auto, è sceso e ha tentato di aiutare il capriolo. Uno dei lupi gli ha mostrato i denti, così è risalito in macchina, è andato al bar e ha raccontato ciò che gli era appena successo. Ho letto la tragica storia di Michele Serra e la diatriba che ne è conseguita da una zona – la Sicilia Nord-Occidentale – che fino a...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Michele Serra e i lupi, perché è lui il responsabile della morte del suo cane (e solo il senso del limite ci salverà)

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