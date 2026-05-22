Inter festa infinita anche all’Arena Marotta | A Milano ci siamo solo noi
Durante un evento all’Arena, un rappresentante del club ha sottolineato che l’Inter si considera l’unica squadra della città, evidenziando di essere l’unica con due stelle sul logo. Ha affermato che nel capoluogo ci sono solo loro e ha espresso un senso di orgoglio per questa affermazione. La dichiarazione si inserisce nel contesto di una festa che ha coinvolto i tifosi e le celebrazioni per i successi della squadra. La frase è stata pronunciata in un momento di festa e di entusiasmo generale.
"Noi siamo la squadra della città. L’unica che ha due stelle. A Milano ci siamo solo noi e questo è un motivo di orgoglio". L’Inter campione d’Italia si avvicina all’ultima giornata travolta da instantanee di festa, memoria, campo, futuro, e tanto orgoglio. Il petto in fuori del presidente Marotta è quello di tutto il mondo nerazzurro, con un pensiero anche alla proprietà "che ha raccolto l’Inter in un momento di difficoltà ed è riuscita a supportare l’attività gestionale della società". All’Arena, altra giornata di tripudio. Prima il saluto ai tifosi in Piazza Gae Aulenti, con la squadra affacciata dal Nike HQ e la nuova maglia Home 202627 indossata per la prima volta in pubblico, poi l’allenamento al “Gianni Brera“. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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