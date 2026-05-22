Inter festa infinita anche all’Arena Marotta | A Milano ci siamo solo noi

Durante un evento all’Arena, un rappresentante del club ha sottolineato che l’Inter si considera l’unica squadra della città, evidenziando di essere l’unica con due stelle sul logo. Ha affermato che nel capoluogo ci sono solo loro e ha espresso un senso di orgoglio per questa affermazione. La dichiarazione si inserisce nel contesto di una festa che ha coinvolto i tifosi e le celebrazioni per i successi della squadra. La frase è stata pronunciata in un momento di festa e di entusiasmo generale.

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