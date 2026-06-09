Sono stati banditi 33 nuovi posti a tempo indeterminato per il personale dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia comunali. Le assunzioni puntano a rafforzare gli organici e migliorare la continuità educativa per bambini e famiglie. Le nuove nomine riguarderanno personale che opererà nelle strutture pubbliche, con l’obiettivo di garantire un servizio più stabile e qualificato. Le selezioni sono in corso, e le assunzioni sono previste nei prossimi mesi.

Nidi, servizi educativi per l’infanzia, scuole dell’infanzia, in arrivo una svolta negli organici. Trentatré posti a tempo indeterminato per rafforzare i servizi educativi comunali e garantire maggiore continuità a bambini e famiglie. È stato pubblicato sul Portale InPa e nella sezione ’Bandi di concorso’ del Comune di Ferrara l’avviso pubblico di selezione riservato al personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale per la stabilizzazione. La procedura riguarda complessivamente 33 posti di insegnante comunale - area degli istruttori, da assegnare ai Servizi educativi e scolastici del Comune di Ferrara. In particolare sono previsti 27 posti nei nidi d’infanzia e nei servizi educativi integrativi e 6 posti nelle scuole dell’infanzia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nidi e scuole dell’infanzia, in arrivo nelle aule nuovo personale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Allarme fuga di gas in un asilo nido di Villa Pitignano

Notizie e thread social correlati

Lavori in dirittura d'arrivo sulle scuole dell'infanzia e nidi della Settima CircoscrizioneSono in fase di completamento i lavori di ristrutturazione del tetto di un edificio comunale situato in via Dolomiti 13 nel quartiere di San Michele...

Perché nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma non si trovano supplentiIn diverse zone di Roma, tra cui il V e l’XI municipio, si registrano difficoltà nel trovare supplenti per nidi e scuole dell'infanzia.

Temi più discussi: Graduatorie provvisorie Asili Nido Comunali – Anno Educativo 2026/2027; Nidi d'infanzia (0 - 3 anni): nido e prolungamento orario; Regione, 38 milioni ai servizi di prima infanzia e paritarie; Servizi Zerosei, approvato il calendario 2026-2027: ecco quando riaprono nidi e scuole dell’infanzia.

Educazione musicale nelle #scuole: in Commissione #Cultura, audizione di Sonia Peana - Nidi di Note, Paolo Fresu - musicista, e di rappresentanti della Conferenza nazionale dei direttori dei conservatori, @FIMI_IT e Nati per la Musica. x.com

Cercasi supplenti per la scuola dell’Infanzia, vita da MAD: Ho lasciato un lavoro a tempo indeterminato per insegnareLa difficoltà nel trovare supplenti per nidi e scuole dell’infanzia di Roma continua ad alimentare proteste e richieste di intervento da parte di lavoratrici, sindacati e opposizione capitolina. Al ce ... orizzontescuola.it

Perché nei nidi e nelle scuole dell'infanzia di Roma non si trovano supplentiLe segnalazioni aumentano, in particolare da alcuni territori. L'assessora Pratelli: Dalla digitalizzazione delle chiamate al nuovo regolamento: in campo una serie di interventi ... romatoday.it