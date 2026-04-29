Lavori in dirittura d' arrivo sulle scuole dell' infanzia e nidi della Settima Circoscrizione

Sono in fase di completamento i lavori di ristrutturazione del tetto di un edificio comunale situato in via Dolomiti 13 nel quartiere di San Michele Extra. L’intervento riguarda la scuola dell’infanzia Madonna di Campagna e il nido Il Coccodrillo, entrambi ospitati nello stesso stabile. La struttura è di proprietà del Comune e i lavori sono ormai prossimi alla conclusione.

In fase di ultimazione il cantiere per il rifacimento del tetto dello stabile, di proprietà comunale, presente in via Dolomiti 13, nel quartiere di San Michele Extra, in cui risiedono la scuola dell’infanzia Madonna di Campagna e il nido Il Coccodrillo. L’assessora alle Politiche educative e.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Iscrizioni nidi e scuole dell’infanzia Milano 2026/2027: come fareC’è un momento preciso in cui il caffè del mattino, per migliaia di genitori milanesi, inizia ad avere un retrogusto di ansia burocratica. Prorogate al 21 febbraio le iscrizioni a Nidi e Scuole dell’InfanziaLe iscrizioni vanno presentate solo in modalità online, con Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale).