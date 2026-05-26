Perché nei nidi e nelle scuole dell' infanzia di Roma non si trovano supplenti

In diverse zone di Roma, tra cui il V e l’XI municipio, si registrano difficoltà nel trovare supplenti per nidi e scuole dell'infanzia. Le segnalazioni indicano che le strutture devono spesso interrompere le attività e richiamare i genitori per riprendere i figli prima dell’orario previsto. La carenza di personale supplente si manifesta con frequenza crescente e coinvolge più istituti nella città.

Le segnalazioni arrivano da più zone di Roma, in particolare da municipi come il V e l’XI. Nidi, ma anche scuole dell’infanzia che faticano a reperire supplenti, fuori rapporto sempre più frequenti e genitori contattati per andare a riprendere i figli prima dell’orario.Lo abbiamo raccontato in. 🔗 Leggi su Romatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Maggio di fuoco nelle scuole di Roma: scioperi e didattica a rischio. Anche nei nidi convenzionatiA Roma, il mese di maggio si preannuncia turbolento per il settore scolastico, con numerosi scioperi programmati che coinvolgono insegnanti, studenti...

Nidi e scuole dell'infanzia, i genitori si rivolgono al Comune: “I servizi pubblici non sono costi da comprimere”Molte famiglie si sono rivolte all’amministrazione comunale per esprimere preoccupazioni riguardo ai possibili tagli ai servizi educativi per...

Temi più discussi: Nidi scoperti e genitori costretti a riprendere i bimbi: a Roma la protesta di famiglie ed educatrici; Sito Istituzionale | Informazione di servizio; Faccio l’insegnante a chiamata a Roma da 7 anni: ora il Campidoglio ci butta fuori dagli asili: la storia di Barbara; Quando l’educazione alimentare passa dalla scuola.

ROMA ECOCIDA , LE IMMAGINI INDIGNANO distruzione dei nidi ilgiornaledellazio.it/roma-ecocida-l… x.com

Nidi scoperti e genitori costretti a riprendere i bimbi: a Roma la protesta di famiglie ed educatriciIn un nido del municipio XI i genitori denunciano di venire contattati fino a 3-4 giorni alla settimana per portare a casa in anticipo i bambini. Per l'Usb si tratta di un caso non isolato. E scat ... romatoday.it

Gender nei nidi, famiglie in rivolta. E Fdi interroga il Comune di RomaNon c'è solo Mi piace Spiderman. Tra i libri indicati per il corso sulla decostruzione degli stereotipi di genere a Roma, reso obbligatorio per un triennio e promosso dalla Giunta dem di Roberto ... ilgiornale.it