Perché nei nidi e nelle scuole dell' infanzia di Roma non si trovano supplenti

Da romatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In diverse zone di Roma, tra cui il V e l’XI municipio, si registrano difficoltà nel trovare supplenti per nidi e scuole dell'infanzia. Le segnalazioni indicano che le strutture devono spesso interrompere le attività e richiamare i genitori per riprendere i figli prima dell’orario previsto. La carenza di personale supplente si manifesta con frequenza crescente e coinvolge più istituti nella città.

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Le segnalazioni arrivano da più zone di Roma, in particolare da municipi come il V e l’XI. Nidi, ma anche scuole dell’infanzia che faticano a reperire supplenti, fuori rapporto sempre più frequenti e genitori contattati per andare a riprendere i figli prima dell’orario.Lo abbiamo raccontato in. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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